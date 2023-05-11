Тихомиров Захарий Гуриев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гурий Иванов
Мать: Лукерья Кириллова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Иван
Мать ребёнка: Тихомирова Дарья Герасимова
Рождение ребёнка
23.03.1918
Дочь: Лидия Захариева
Мать ребёнка: Тихомирова Дарья Герасимова
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тихомирова Дарья Герасимова
Работа или профессия
Неизвестно