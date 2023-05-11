Тихомиров Захарий Гуриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомиров Захарий Гуриев

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурий Иванов

Мать: Лукерья Кириллова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Иван

Мать ребёнка: Тихомирова Дарья Герасимова

Рождение ребёнка
23.03.1918

Дочь: Лидия Захариева

Мать ребёнка: Тихомирова Дарья Герасимова

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Илья Захариев

Мать ребёнка: Тихомирова Дарья Герасимова

Работа или профессия
Неизвестно
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