Кононова (Щербакова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Щербакова) Юлия

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Место рождения

г.Касли, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: Щербакова Вера Михайловна

г.Касли, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кононов Дмитрий

г.Касли, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Муж: Кононов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Дмитрий

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