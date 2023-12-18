Краснова (Голубцова) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти11.06.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Краснов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Краснов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Краснов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Краснова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Краснов Василий Васильевич
Смерть
11.06.1945