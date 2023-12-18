Краснова (Голубцова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Голубцова) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

11.06.1945

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Краснов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Краснов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Краснов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Краснов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Краснова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Краснов Василий Васильевич

Смерть
11.06.1945
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