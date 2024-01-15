Бессонова Анисия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБессонова Анисия Александрова

Бессонова Анисия Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Суханова Прасковья (Пелагея) Степановна

Отец ребёнка: Бессонов Степан Филиппович

Рождение ребёнка
01.02.1902

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Бессонов Степан Филиппович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1907

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Бессонов Степан Филиппович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.11.1914

Дочь: Евлампия Степанова

Отец ребёнка: Бессонов Степан Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Степанова

Отец ребёнка: Бессонов Степан Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессонов Степан Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close