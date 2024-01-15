Бессонова Анисия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Суханова Прасковья (Пелагея) Степановна
Отец ребёнка: Бессонов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
01.02.1902
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Бессонов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
01.04.1907
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Бессонов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
14.11.1914
Дочь: Евлампия Степанова
Отец ребёнка: Бессонов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Степанова
Отец ребёнка: Бессонов Степан Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно