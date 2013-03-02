Журавлев Геннадий Петрович
Место рождения
Дата рождения08.10.1952
Дата смерти02.03.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1952
Отец: Журавлев Петр Георгиевич
Мать: Журавлева Вера Федоровна
Бракосочетание
30.12.1977
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
05.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пересвет, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.03.2013
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
2013
Бабушкинское кладбище, Москва, Россия