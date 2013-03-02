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Журавлев Геннадий Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.10.1952

Дата смерти

02.03.2013

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1952

Отец: Журавлев Петр Георгиевич

Мать: Журавлева Вера Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
30.12.1977

Жена: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
05.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пересвет, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.03.2013
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
2013
Бабушкинское кладбище, Москва, Россия
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