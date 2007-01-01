Карасева (Александрова) Лидия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева (Александрова) Лидия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1932

Дата смерти

?.01.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карасев Николай Федорович

Рождение ребёнка
12.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карасев Николай Федорович

Рождение ребёнка
01.04.?

Дочь: Маришова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Карасев Николай Федорович

Смерть
?.01.2007
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