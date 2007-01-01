Карасева (Александрова) Лидия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1932
Дата смерти?.01.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карасев Николай Федорович
Рождение ребёнка
12.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карасев Николай Федорович
Рождение ребёнка
01.04.?
Дочь: Маришова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Карасев Николай Федорович
Смерть
?.01.2007