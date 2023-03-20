(Шестакова) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шестакова) Марфа Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1785 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Шестаков Петр Абрамович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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