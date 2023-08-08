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Белов Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Иван Николаевич

Мать: Белова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
15.05.1972

Сын: Белов Сергей Юрьевичь

Мать ребёнка: Белова Антонина

Рождение ребёнка
05.06.1974

Сын: Белов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Белова Антонина

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.05.1980

Сын: Белов Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Белова Антонина

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Антонина

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