Белов Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Иван Николаевич
Мать: Белова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
15.05.1972
Мать ребёнка: Белова Антонина
Рождение ребёнка
05.06.1974
Мать ребёнка: Белова Антонина
Рождение ребёнка
10.05.1980
Мать ребёнка: Белова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Антонина