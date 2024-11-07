Семенов Виктор Михайлович
Место рожденияДеревня Новая Кама Гаринский район Свердловская область
Дата рождения26.12.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1971
Деревня Новая Кама Гаринский район Свердловская область
Бракосочетание
1995
Жена: Семёнова Алла
Рождение ребёнка
1996
Сын: Семенов Александр Викторович
Мать ребёнка: Семёнова Алла
Город Чебоксары
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Семенова Соня Викторовна
Мать ребёнка: Семёнова Алла
Город Чебоксары