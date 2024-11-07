Семенов Виктор Михайлович 26.12.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Виктор Михайлович

Место рождения

Деревня Новая Кама Гаринский район Свердловская область

Дата рождения

26.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1971

Отец: Семёнов Михаил Семенович

Мать: Семёнова Мария Вандалиновна

Деревня Новая Кама Гаринский район Свердловская область
Бракосочетание
1995

Жена: Семёнова Алла

Рождение ребёнка
1996

Сын: Семенов Александр Викторович

Мать ребёнка: Семёнова Алла

Город Чебоксары
Рождение ребёнка
2001

Дочь: Семенова Соня Викторовна

Мать ребёнка: Семёнова Алла

Город Чебоксары

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