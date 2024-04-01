Zaloginov Aleksandr Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1926
Дата смерти?.04.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1926
Отец: Zaloginov Иван Устинович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
плотник и столяр
Рождение ребёнка
?.07.1947
Сын: Zologinov Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Zaloginova (Малых) Vera Сергеевна
Рождение ребёнка
10.06.1950
Дочь: Вагнер (Залогинова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Zaloginova (Малых) Vera Сергеевна
Рождение ребёнка
11.09.1953
Дочь: Перейма (Zaloginova) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Zaloginova (Малых) Vera Сергеевна
Смерть
?.04.1994