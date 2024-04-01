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Zaloginov Aleksandr Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1926

Дата смерти

?.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1926

Отец: Zaloginov Иван Устинович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
плотник и столяр
Рождение ребёнка
?.07.1947

Сын: Zologinov Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Zaloginova (Малых) Vera Сергеевна

Рождение ребёнка
10.06.1950

Дочь: Вагнер (Залогинова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Zaloginova (Малых) Vera Сергеевна

Рождение ребёнка
11.09.1953

Дочь: Перейма (Zaloginova) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Zaloginova (Малых) Vera Сергеевна

Смерть
?.04.1994

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