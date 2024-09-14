Габидуллин Фанит Мугаллимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллин Фанит Мугаллимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)

Мать: (Габидуллина) Рабига Галямовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Габидуллин) Айгуль

Мать ребёнка: Габидуллина Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габидуллина Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Рустам

Мать ребёнка: Габидуллина Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Габидуллин) Гузель

Мать ребёнка: Габидуллина Светлана

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