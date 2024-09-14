Габидуллин Фанит Мугаллимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Габидуллин) Айгуль
Мать ребёнка: Габидуллина Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габидуллина Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Рустам
Мать ребёнка: Габидуллина Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Габидуллин) Гузель
Мать ребёнка: Габидуллина Светлана