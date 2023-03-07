Сергейчева (Перцева) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения06.08.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1938
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
01.03.1962
Сын: Сергейчев Вячеслав Григорьевич
Отец ребёнка: Сергейчев Григорий Егорович
Большие Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Смерть
Неизвестно
Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд