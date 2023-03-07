Сергейчева (Перцева) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергейчева (Перцева) Александра Петровна

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Место рождения

Киндери, Собакинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

06.08.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1938

Отец: Перцев Петр Дмитриевич

Мать: Перцева Елизавета Гавриловна

Киндери, Собакинская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
1961

Муж: Сергейчев Григорий Егорович

Рождение ребёнка
01.03.1962

Сын: Сергейчев Вячеслав Григорьевич

Отец ребёнка: Сергейчев Григорий Егорович

Большие Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Смерть
Неизвестно
Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
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