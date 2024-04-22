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Якунин Яков Егорович

Место рождения

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Якунин Егор

Мать: не указана

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Якунина Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Якунина Стефанида

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Якунин Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Якунина Стефанида

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Якунина Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Якунина Стефанида

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Якунин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Якунина Стефанида

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Якунина Марва Яковлевна

Мать ребёнка: Якунина Стефанида

Смерть
Неизвестно
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