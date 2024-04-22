Якунин Яков Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Якунин Егор
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Якунина Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Якунина Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Якунин Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Якунина Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Якунина Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Якунина Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Якунина Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Якунина Марва Яковлевна
Мать ребёнка: Якунина Стефанида
Смерть
Неизвестно