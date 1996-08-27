Дедунов Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедунов Михаил Егорович

Дедунов Михаил Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1928

Дата смерти

27.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1928

Отец: Дедунов Егор Емельянович

Мать: Дедунова (Мыслякова) Аксинья Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова (Дедунова) Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Дедунова (Судник) Валентина Казимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Дедунова (Судник) Валентина Казимировна

Рождение ребёнка
21.06.1959

Сын: Дедунов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Дедунова (Судник) Валентина Казимировна

Смерть
27.08.1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.