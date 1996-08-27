Дедунов Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1928
Дата смерти27.08.1996
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова (Дедунова) Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Дедунова (Судник) Валентина Казимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Дедунова (Судник) Валентина Казимировна
Рождение ребёнка
21.06.1959
Сын: Дедунов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Дедунова (Судник) Валентина Казимировна
Смерть
27.08.1996