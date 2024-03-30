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Штукарева Наталья Павловна
Штукарева Наталья Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.1976
Пол
Женский
Отец
Хорев Павел Павлович
1943 г.р.
Мать
Хорева Лидия Ивановна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1976
Отец:
Хорев Павел Павлович
Мать:
Хорева Лидия Ивановна
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