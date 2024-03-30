Штукарева Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штукарева Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1976

Пол

Женский

Отец

1943 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1976

Отец: Хорев Павел Павлович

Мать: Хорева Лидия Ивановна

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