Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Усей Елеев
Усей Елеев
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1726
Дата смерти
1812
Пол
Мужской
Отец
Елей
1668 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Шабакай
1759 г.р.
Алтынбай
1770 г.р.
Добавил:
ИБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец:
Елей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын:
Шабакай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын:
Алтынбай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1812
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия