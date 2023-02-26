Усей Елеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усей Елеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

1668 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Елей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Шабакай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Алтынбай

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1812
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