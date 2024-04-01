Пиньковская (Кирсонова) Оксана Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1986
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пиньковский Алексей
Рождение ребёнка
2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пиньковский Алексей
Смерть
Неизвестно