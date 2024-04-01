Пиньковская (Кирсонова) Оксана Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиньковская (Кирсонова) Оксана Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пиньковский Алексей

Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пиньковский Алексей

Смерть
Неизвестно

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