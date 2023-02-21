Бирюкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кабардино-Балкария
Рождение ребёнка
06.04.1928

Сын: Бирюков Анатолий Аркадьевич

Отец ребёнка: Бирюков Аркадий (Еврей)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Аркадий (Еврей)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павленко Мария Аркадьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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