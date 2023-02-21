Бирюкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Кабардино-Балкария
Рождение ребёнка
06.04.1928
Сын: Бирюков Анатолий Аркадьевич
Отец ребёнка: Бирюков Аркадий (Еврей)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павленко Мария Аркадьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно