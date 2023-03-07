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Герасимов Николай Алексеевич

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Место рождения

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.10.1898

Дата смерти

19.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
регистрация обряда рождения в Скорбященской церкви Сапожка,сын мещанина
Рождение ребёнка
07.11.1920

Сын: Герасимов Лев Николаевич

Мать ребёнка: Герасимова Зоя Дмитриевна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
1920

Жена: Герасимова Зоя Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.09.1922

Дочь: Демина Вера Николаевна

Мать ребёнка: Герасимова Зоя Дмитриевна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Образование
Неизвестно
лесотехнический техникум,высшие курсы при Лениградской лесотехнической академии
Смерть
19.12.1979
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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