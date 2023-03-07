Герасимов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1898
Дата смерти19.12.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
регистрация обряда рождения в Скорбященской церкви Сапожка,сын мещанина
Рождение ребёнка
07.11.1920
Мать ребёнка: Герасимова Зоя Дмитриевна
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
05.09.1922
Дочь: Демина Вера Николаевна
Мать ребёнка: Герасимова Зоя Дмитриевна
Образование
Неизвестно
лесотехнический техникум,высшие курсы при Лениградской лесотехнической академии
Смерть
19.12.1979
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость