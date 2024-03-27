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Свободин Александр

Место рождения

Soviet Union, Yaroslavl

Дата рождения

25.12.1928

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1928

Отец: Свободин (урождённый Хренов-Древний Боярский Род) Александр Иванович

Мать: Yegoricheva Mariya Alekseevna

Soviet Union, Yaroslavl
Рождение ребёнка
11.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
2000
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