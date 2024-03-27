Свободин Александр
Место рожденияSoviet Union, Yaroslavl
Дата рождения25.12.1928
Дата смерти2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1928
Отец: Свободин (урождённый Хренов-Древний Боярский Род) Александр Иванович
Soviet Union, Yaroslavl
Рождение ребёнка
11.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Смерть
2000