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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: ?
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Юткина Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: ?
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область