Пашкин Кузьма
Место рожденияРоссия
Дата рождения26.05.1935
Дата смерти03.05.2007
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1935
Отец: Пашкин Егор
Мать: Харченко Евдокия
Россия
Рождение ребёнка
25.09.1958
Д Сараино Малиновка
Рождение ребёнка
07.01.1961
Малиновка
Рождение ребёнка
14.01.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пашкина Татьяна
Смерть
03.05.2007