Пашкин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкин Кузьма

Место рождения

Россия

Дата рождения

26.05.1935

Дата смерти

03.05.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1935

Отец: Пашкин Егор

Мать: Харченко Евдокия

Россия
Рождение ребёнка
25.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пашкина Татьяна

Д Сараино Малиновка
Рождение ребёнка
07.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пашкина Татьяна

Малиновка
Рождение ребёнка
14.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пашкина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашкина Татьяна

Смерть
03.05.2007
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