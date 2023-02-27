Голов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голов Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голов Николай Алексеевич

Мать: Голова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голова Екатерина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голова Вероника

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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