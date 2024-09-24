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Давыдовская Антонина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1813 по 1814

Дата смерти

28.02.1869

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1813 по 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

По возрасту смерти 55 лет в 1869
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Давыдовская) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Давыдовский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдовский Иван Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдовский Петр Михайлович

Отец ребёнка: Давыдовский Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдовский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Давыдовская) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Давыдовский Михаил Иванович

Восприемник
13.02.1854 ст.
Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемница у родившегося Владимира Владимирова Доломанова сына Владимира Павлова Доломанова губернского секретаря ГАТО Ф3-О15-Д746 1040 рукописное FS251
Смерть
28.02.1869
от рака - 55 лет

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