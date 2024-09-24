Давыдовская Антонина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1813 по 1814
Дата смерти28.02.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1813 по 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
По возрасту смерти 55 лет в 1869
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Давыдовская) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Давыдовский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдовский Иван Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдовский Петр Михайлович
Отец ребёнка: Давыдовский Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Давыдовская) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Давыдовский Михаил Иванович
Восприемник
13.02.1854 ст.
Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемница у родившегося Владимира Владимирова Доломанова сына Владимира Павлова Доломанова губернского секретаря ГАТО Ф3-О15-Д746 1040 рукописное FS251
Смерть
28.02.1869
от рака - 55 лет