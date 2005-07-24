Чернухина Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернухина Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1914

Дата смерти

24.07.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1946

Дочь: Левицкая Нина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Романовка, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левицкий Владимир Алексеевич

Смерть
24.07.2005
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