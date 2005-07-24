Чернухина Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1914
Дата смерти24.07.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1946
Дочь: Левицкая Нина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Романовка, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.2005