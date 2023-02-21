Курочкина Анна Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Анна Козьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Курочкин Яков Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Курочкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Курочкин Яков Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Фалезова Серафима Яковлевна

Отец ребёнка: Курочкин Яков Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Курочкин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Курочкин Яков Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Курочкин Яков Ефремович

Работа или профессия
Неизвестно
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