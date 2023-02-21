Курочкина Анна Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Курочкин Яков Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Курочкин Яков Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Фалезова Серафима Яковлевна
Отец ребёнка: Курочкин Яков Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Курочкин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Курочкин Яков Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Курочкин Яков Ефремович
Работа или профессия
Неизвестно