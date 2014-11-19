Зайцев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2014

Отец: не указан

Мать: Зайцева Елена Витальевна

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