Куприянова Авдотья Кирьянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиДо 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Платон Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Тихон Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Кастерешково, Юреневская волость, Вяземский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Иванов
Смерть
До 1880