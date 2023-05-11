Куприянова Авдотья Кирьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприянова Авдотья Кирьянова

Место рождения

Осьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

До 1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1823 г.р.

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Осьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Платон Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Осьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Тихон Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Кастерешково, Юреневская волость, Вяземский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Иванов

Смерть
До 1880
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