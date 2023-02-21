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Лодочников Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Лодочников Иван

Мать: Лодочникова Татьяна

Рождение ребёнка
12.06.1897 ст.

Дочь: Нагибина Агрипина Алексеевна

Мать ребёнка: Лодочникова Анна Николаевна

Муравинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.07.1912

Дочь: Груздева Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Лодочникова Анна Николаевна

Муравинская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лодочникова Анна Николаевна

Смерть
1943
Муравинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
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