Лодочников Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Лодочников Иван
Мать: Лодочникова Татьяна
Рождение ребёнка
12.06.1897 ст.
Дочь: Нагибина Агрипина Алексеевна
Мать ребёнка: Лодочникова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
07.07.1912
Дочь: Груздева Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Лодочникова Анна Николаевна
Муравинская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943