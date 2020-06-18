Филюшина Августа Васильевна
Место рожденияс.Кругликово, Болотнинский р-он, Новосибирская обл.
Дата рождения26.02.1934
Дата смерти18.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1934
с.Кругликово, Болотнинский р-он, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
13.07.1963
Дочь: Ерошенко Наталья Аркадьевна
Отец ребёнка: Ерошенко Аркадий Николаевич
г. Новосибирск
Рождение ребёнка
07.02.1970
Дочь: Добровольская Светлана Аркадьевна
Отец ребёнка: Ерошенко Аркадий Николаевич
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
18.06.2020
г.Бердск, Новосибирская обл.