Филюшина Августа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филюшина Августа Васильевна

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Место рождения

с.Кругликово, Болотнинский р-он, Новосибирская обл.

Дата рождения

26.02.1934

Дата смерти

18.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1934

Отец: Филюшин Василий Семёнович

Мать: Филюшина Татьяна Архиповна

с.Кругликово, Болотнинский р-он, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
13.07.1963

Дочь: Ерошенко Наталья Аркадьевна

Отец ребёнка: Ерошенко Аркадий Николаевич

г. Новосибирск
Рождение ребёнка
07.02.1970

Дочь: Добровольская Светлана Аркадьевна

Отец ребёнка: Ерошенко Аркадий Николаевич

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
18.06.2020
г.Бердск, Новосибирская обл.
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