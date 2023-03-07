Клинникова (Талдыкина) Евдокия Елисеевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
08.02.1881 ст.
Рождение ребёнка
13.06.1884 ст.
Дочь: Наталья Емельяновна
Отец ребёнка: Клинников Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
21.08.1886 ст.
Сын: Клинников Александр Емельянович
Отец ребёнка: Клинников Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
12.01.1889 ст.
Сын: Клинников Николай Емельянович
Отец ребёнка: Клинников Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
23.07.1892 ст.
Дочь: Серафима Емельяновна
Отец ребёнка: Клинников Емельян Григорьевич
Смерть
Неизвестно