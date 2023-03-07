Клинникова (Талдыкина) Евдокия Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинникова (Талдыкина) Евдокия Елисеевна

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Талдыкин Елисей Иудич

Мать: Талдыкина Евфимия Григорьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.02.1881 ст.

Муж: Клинников Емельян Григорьевич

Рождение ребёнка
13.06.1884 ст.

Дочь: Наталья Емельяновна

Отец ребёнка: Клинников Емельян Григорьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.08.1886 ст.

Сын: Клинников Александр Емельянович

Отец ребёнка: Клинников Емельян Григорьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1889 ст.

Сын: Клинников Николай Емельянович

Отец ребёнка: Клинников Емельян Григорьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1892 ст.

Дочь: Серафима Емельяновна

Отец ребёнка: Клинников Емельян Григорьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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