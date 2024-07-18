Ирина Авраамовна Обрамовна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Аврамий Авраам Обрам Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1840 и 1845
Муж: Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Семен Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Акилина Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1858
Отец ребёнка: Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.12.1864
Дочь: Варвара Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Леонтьевич
Смерть
После 1864