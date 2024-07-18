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Ирина Авраамовна Обрамовна

Место рождения

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Аврамий Авраам Обрам Иванович

Мать: не указана

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Между 1840 и 1845

Муж: Афанасий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Семен Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Акилина Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Между 1852 и 1858

Сын: Федот-Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Леонтьевич

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1864

Дочь: Варвара Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Леонтьевич

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1864

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