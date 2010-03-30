Батухтин Александр Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатухтин Александр Никитич

Батухтин Александр Никитич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1934

Дата смерти

30.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1934

Отец: Батухтин Никита Константинович

Мать: Батухтина Екатерина

Рождение ребёнка
23.09.1960

Сын: Батухтин Николай Александрович

Мать ребёнка: Батухтин Валентина Семёновна

Рождение ребёнка
31.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батухтин Валентина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батухтин Валентина Семёновна

Смерть
30.03.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close