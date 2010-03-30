Батухтин Александр Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1934
Дата смерти30.03.2010
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1934
Рождение ребёнка
23.09.1960
Сын: Батухтин Николай Александрович
Мать ребёнка: Батухтин Валентина Семёновна
Рождение ребёнка
31.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батухтин Валентина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.2010