Никулин Савелий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Савелий Николаевич

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Место рождения

ст. Михайловская, Хоперский округ, Область Войска Донского

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ст. Михайловская, Хоперский округ, Область Войска Донского
Рождение ребёнка
1858

Сын: Никулин Степан Савельевич

Мать ребёнка: Никулина Параскева Яковлевна

ст. Михайловская, Хоперский округ, Область Войска Донского
Смерть
Неизвестно
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