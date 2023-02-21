Никулин Савелий Николаевич
Место рожденияст. Михайловская, Хоперский округ, Область Войска Донского
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ст. Михайловская, Хоперский округ, Область Войска Донского
Рождение ребёнка
1858
Сын: Никулин Степан Савельевич
Мать ребёнка: Никулина Параскева Яковлевна
ст. Михайловская, Хоперский округ, Область Войска Донского
Смерть
Неизвестно