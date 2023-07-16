(Бойко) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения16.02.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1923
Отец: Бойко Павел Дмитриевич
Мать: Бойко Фёкла Максимовна
3 ребенок по числу родившихся 3 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Николаем Филипповичем Бойко, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Бойко ... Показать все
Смерть
Неизвестно