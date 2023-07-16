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(Бойко) Анна Павловна

Место рождения

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

16.02.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1923

Отец: Бойко Павел Дмитриевич

Мать: Бойко Фёкла Максимовна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
3 ребенок по числу родившихся 3 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Николаем Филипповичем Бойко, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Бойко ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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