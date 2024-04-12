Субботин Иван Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиПосле 1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Рождение ребёнка
17.01.1883 ст.
Сын: Субботин Василий Иванович
Мать ребёнка: Субботина Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
22.08.1890 ст.
Сын: Субботин Иван Александрович
Мать ребёнка: Субботина Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1890