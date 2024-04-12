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Субботин Иван Александрович

Место рождения

Подкленка, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

После 1890

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Субботин Александр Максимович

Мать: Субботина Аграфена Андреевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
17.01.1883 ст.

Сын: Субботин Василий Иванович

Мать ребёнка: Субботина Надежда Васильевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.08.1890 ст.

Сын: Субботин Иван Александрович

Мать ребёнка: Субботина Надежда Васильевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Надежда Васильевна

Смерть
После 1890
Подкленка, Шуйский район, Северный край
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