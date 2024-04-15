Каширина (Кувакина) Марина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширина (Кувакина) Марина Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кувакин Вячеслав Дмитриевич

Мать: Кувакина Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каширина) Мария

Отец ребёнка: Каширин Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каширин Олег

Рождение ребёнка
?.11.1990

Сын: Каширин Александр Олегович

Отец ребёнка: Каширин Олег

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