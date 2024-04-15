Каширина (Кувакина) Марина Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кувакин Вячеслав Дмитриевич
Мать: Кувакина Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каширина) Мария
Отец ребёнка: Каширин Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каширин Олег
Рождение ребёнка
?.11.1990
Сын: Каширин Александр Олегович
Отец ребёнка: Каширин Олег