Ховалыг Кандан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ховалыг Кара-Кыс (таап)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ховалыг Биче-оол Канданович
Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ховалыг Уйнук Кандановна
Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ховалыг Серенмаа Кандановна
Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ховалыг Сандак Канданович
Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ховалыг Онгер Кандановна
Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ховалыг Чамзырын Канданович
Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ховалыг Кара-Кыс Канданович
Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)
Смерть
Неизвестно