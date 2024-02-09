Ховалыг Кандан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ховалыг Кандан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ховалыг Кара-Кыс (таап)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ховалыг Биче-оол Канданович

Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ховалыг Уйнук Кандановна

Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ховалыг Серенмаа Кандановна

Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ховалыг Сандак Канданович

Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ховалыг Суван Канданович

Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ховалыг Сарыг Канданович

Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ховалыг Онгер Кандановна

Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ховалыг Чамзырын Канданович

Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ховалыг Кара-Кыс Канданович

Мать ребёнка: Ховалыг Кара-Кыс (таап)

Смерть
Неизвестно

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