Колганов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колганов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1918

Сын: Колганов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Ооо ооо

Рождение ребёнка
15.09.1923

Сын: Колганов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Ооо ооо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колганова Галина

Мать ребёнка: Ооо ооо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колганова Лида

Мать ребёнка: Ооо ооо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колганова Вера

Мать ребёнка: Ооо ооо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колганов Вячеслав

Мать ребёнка: Ооо ооо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колганов Леонид

Мать ребёнка: Ооо ооо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колганов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ооо ооо

Смерть
Неизвестно
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