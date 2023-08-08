Колганов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1918
Сын: Колганов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Ооо ооо
Рождение ребёнка
15.09.1923
Сын: Колганов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Ооо ооо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колганова Галина
Мать ребёнка: Ооо ооо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колганова Лида
Мать ребёнка: Ооо ооо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колганова Вера
Мать ребёнка: Ооо ооо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колганов Вячеслав
Мать ребёнка: Ооо ооо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колганов Леонид
Мать ребёнка: Ооо ооо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колганов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ооо ооо
Смерть
Неизвестно