Абдуллин Ирдан Сагитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1989
Рождение ребёнка
22.12.2013
Дочь: Абдуллина Карина Ирдановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.2018
Дочь: Абдуллина Каролина Ирдановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности