Абдуллин Ирдан Сагитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдуллин Ирдан Сагитович

Абдуллин Ирдан Сагитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1989

Отец: Абдуллин Сагит Мухаметович

Мать: Абдуллина Галима Абсадыевна

Рождение ребёнка
22.12.2013

Дочь: Абдуллина Карина Ирдановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.01.2018

Дочь: Абдуллина Каролина Ирдановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close