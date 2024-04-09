Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьева

Место рождения

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1790 г.р.
1794 г.р.
Около 1807 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Ермил Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Ион

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

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