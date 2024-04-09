Анна Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Ермил Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Ион
Отец ребёнка: Иван Григорьевич