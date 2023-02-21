Плесовских Илья Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Илья Кузьмич

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Место рождения

Тобольская губерния Тобольской округи

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольская губерния Тобольской округи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесовских Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Плесовских Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
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