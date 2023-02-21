Плесовских Илья Кузьмич
Место рожденияТобольская губерния Тобольской округи
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Тобольская губерния Тобольской округи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плесовских Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд