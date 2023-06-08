Шапкина Татьяна Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1853
Отец ребёнка: Шапкин Филипп Авксентьевич
Рождение ребёнка
09.10.1855
Дочь: Шапкина (Шапкина) Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Шапкин Филипп Авксентьевич
Рождение ребёнка
30.01.1858
Дочь: Шапкина (Шапкина) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Шапкин Филипп Авксентьевич
Рождение ребёнка
03.07.1860
Отец ребёнка: Шапкин Филипп Авксентьевич
Рождение ребёнка
24.04.1863
Дочь: Шапкина (Шапкина) Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Шапкин Филипп Авксентьевич
Рождение ребёнка
01.10.1865
Дочь: Шапкина (Шапкина) Фекла Филипповна
Отец ребёнка: Шапкин Филипп Авксентьевич
Рождение ребёнка
14.03.1870
Дочь: Шапкина (Шапкина) Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Шапкин Филипп Авксентьевич
Смерть
Неизвестно