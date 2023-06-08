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Шапкина Татьяна Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Филипп Авксентьевич

Рождение ребёнка
21.03.1853

Сын: Шапкин Матвей Филиппович

Отец ребёнка: Шапкин Филипп Авксентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.10.1855

Дочь: Шапкина (Шапкина) Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Шапкин Филипп Авксентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.01.1858

Дочь: Шапкина (Шапкина) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Шапкин Филипп Авксентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1860

Сын: Шапкин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Шапкин Филипп Авксентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1863

Дочь: Шапкина (Шапкина) Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Шапкин Филипп Авксентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1865

Дочь: Шапкина (Шапкина) Фекла Филипповна

Отец ребёнка: Шапкин Филипп Авксентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.03.1870

Дочь: Шапкина (Шапкина) Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Шапкин Филипп Авксентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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