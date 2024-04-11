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Видякин Николай Федотович(Фёдорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1887

Отец: Видякин Федот (Фёдор) Егорович

Мать: Видякина Анна Александровна

Бракосочетание
1907

Жена: Видякина (Чернядьева) Федосия Устиновна

Рождение ребёнка
20.12.1908

Сын: Видякин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Видякина (Чернядьева) Федосия Устиновна

Рождение ребёнка
29.04.1913

Дочь: Видякина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Видякина (Чернядьева) Федосия Устиновна

Рождение ребёнка
19.02.1916

Сын: Видякин Яков Николаевич

Мать ребёнка: Видякина (Чернядьева) Федосия Устиновна

Смерть
Неизвестно

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