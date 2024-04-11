Видякин Николай Федотович(Фёдорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1887
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
20.12.1908
Сын: Видякин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Видякина (Чернядьева) Федосия Устиновна
Рождение ребёнка
29.04.1913
Дочь: Видякина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Видякина (Чернядьева) Федосия Устиновна
Рождение ребёнка
19.02.1916
Мать ребёнка: Видякина (Чернядьева) Федосия Устиновна
Смерть
Неизвестно