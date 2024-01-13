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(Дерюгина) Анна Ивановна

Место рождения

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

04.07.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1899

Отец: Дерюгин Иван Федорович

Мать: Дерюгина Елена Семеновна

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Крещение
11.07.1899
Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Восприемники: Василий Семенович Бабушкин, девица Акулина Федоровна
Смерть
Неизвестно
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