(Дерюгина) Анна Ивановна
Место рождениясельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Дата рождения04.07.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.07.1899
Отец: Дерюгин Иван Федорович
Мать: Дерюгина Елена Семеновна
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Крещение
11.07.1899
Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Восприемники: Василий Семенович Бабушкин, девица Акулина Федоровна
Смерть
Неизвестно