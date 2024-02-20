Кудашев Тимофей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашев Тимофей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кудашев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудашев Емельян Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудашев Никифор Тимофеевич

Мать ребёнка: Кудашева (Котова) Евгения

Рождение ребёнка
27.12.1914

Сын: Кудашев Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1917

Сын: Кудашев Трофим Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Раскулачивание
1931
Рождение ребёнка
1934

Сын: Кудашев Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кудашева (Котова) Евгения

Смерть
1946

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