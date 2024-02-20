Кудашев Тимофей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Кудашев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудашев Емельян Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудашев Никифор Тимофеевич
Мать ребёнка: Кудашева (Котова) Евгения
Рождение ребёнка
27.12.1914
Сын: Кудашев Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1917
Сын: Кудашев Трофим Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Раскулачивание
1931
Рождение ребёнка
1934
Сын: Кудашев Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кудашева (Котова) Евгения