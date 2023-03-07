Клубов Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клубов Александр Фёдорович

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Место рождения

Яруново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.01.1918

Дата смерти

01.11.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Яруново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1918
Яруново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.11.1944
г. Сталёва-Воля, Польша
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