Тюменцева Вера Савватиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Савватий
Бракосочетание
Между 1858 и 1860 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.02.1861 ст.
Сын: Тюменцев Архип Васильевич
Отец ребёнка: Тюменцев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
03.04.1863 ст.
Сын: Тюменцев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Тюменцев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
17.04.1865 ст.
Дочь: Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Тюменцев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
29.10.1866 ст.
Сын: Тюменцев Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Тюменцев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.
Дочь: Тюменцева Аполлинария Васильевна
Отец ребёнка: Тюменцев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.04.1870
Сын: Тюменцев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Тюменцев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
24.03.1873 ст.
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Тюменцев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
30.05.1875 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюменцев Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно