Тюменцева Вера Савватиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюменцева Вера Савватиевна

Тюменцева Вера Савватиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савватий

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1858 и 1860 ст.

Муж: Тюменцев Василий Григорьевич

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.02.1861 ст.

Сын: Тюменцев Архип Васильевич

Отец ребёнка: Тюменцев Василий Григорьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1863 ст.

Сын: Тюменцев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Тюменцев Василий Григорьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1865 ст.

Дочь: Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Тюменцев Василий Григорьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1866 ст.

Сын: Тюменцев Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Тюменцев Василий Григорьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.

Дочь: Тюменцева Аполлинария Васильевна

Отец ребёнка: Тюменцев Василий Григорьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1870

Сын: Тюменцев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Тюменцев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
24.03.1873 ст.

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Тюменцев Василий Григорьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1875 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюменцев Василий Григорьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close