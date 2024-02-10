Холопов Георгий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холопов Георгий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1905

Дочь: Алешина (Холопова) Наталия Георгиевна

Мать ребёнка: Холопова Наталия Михайловна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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