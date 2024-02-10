Холопов Георгий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1905
Дочь: Алешина (Холопова) Наталия Георгиевна
Мать ребёнка: Холопова Наталия Михайловна
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно