Жулин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Жулин Иван

Мать: Жулин Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулин Павлина (Малка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жулин Павлина (Малка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жулин Павлина (Малка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жулин Павлина (Малка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жулин Павлина (Малка)

Смерть
Неизвестно
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